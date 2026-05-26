عملیات مقابله با آفت ملخ کوهاندار در ۷۵۰ هکتار از عرصه‌های بیابانی و تاغ‌زار‌های شهرستان‌های آران و بیدگل، نطنز و اردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان؛ با اشاره به تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از طغیان آفات در مناطق بیابانی گفت: در اثر تشدید شرایط خشکسالی، تنش‌های دمایی در فصل بهار و تغییرات اقلیمی گسترده، شاهد فعالیت مجدد آفت ملخ کوهاندار در مناطق شمالی استان هستیم.

منصور شیشه فروش افزود: به منظور پیشگیری از بروز خسارات جدی به پوشش گیاهی مناطق کویری، عملیات ردیابی و پایش دقیق این آفت در ۱۱۰۰ هکتار از تاغ‌زار‌های شهرستان‌های شمالی اجرا شده و بلافاصله عملیات سم‌پاشی کانون‌های آلوده در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: هم اکنون عملیات سم‌پاشی و مهار آفت در عرصه‌های بیابانی و تاغ‌زار‌های شمال سفیدشهر و شرق آران و بیدگل، بخش امام‌زاده شهرستان نطنز و همچنین بخش زواره شهرستان اردستان به همت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حال اجراست.

شیشه‌فروش افزود: این عملیات ضربتی با هدف کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از گسترش آن تا پایان خرداد ادامه دارد.

وی در ادامه به اهمیت استراتژیک حفظ پوشش گیاهی در شمال استان اشاره کرد و گفت: در شهرستان آران و بیدگل به‌منظور کنترل کانون‌های فرسایش بادی، بیش از ۹۷ هزار هکتار جنگل‌های دست‌کاشت تاغ ایجاد شده است، همچنین در بخش‌های زواره اردستان و امام‌زاده نطنز نیز بیش از ۸۰ هزار هکتار تاغ‌زار وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: این جنگل‌های دست‌کاشت سهم بسزایی در کنترل بیابان‌زایی و مقابله با خیزش ریزگرد‌ها در منطقه دارند و هرگونه آسیب به این عرصه‌ها توسط آفاتی نظیر ملخ کوهاندار، می‌تواند پایداری زیست‌محیطی منطقه را به خطر انداخته و موجب افزایش گرد و غبار شود.

شیشه‌فروش با بیان اینکه حفاظت و نگهداری از تاغ‌زار‌ها به لحاظ سهم آنها در تعدیل شرایط بیابانی بسیار حائز اهمیت است، گفت: تیم‌های پایش و ردیابی به صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور دارند تا از سلامت این سرمایه‌های ملی دفاع کنند.

وی از مردم و جوامع محلی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه کانون جدید آلودگی یا طغیان ملخ در عرصه‌های طبیعی، موضوع را به یگان‌های حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود.