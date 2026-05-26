به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از پایش ونمونه برداری پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب واحد‌های صنعتی این شهرستان خبرداد.

فهیمه قمری گفت: این اقدام در راستای صیانت از محیط زیست، جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا، و همچنین تضمین انطباق فعالیت‌های صنعتی با موازین زیست‌محیطی صورت پذیرفته است.

قمری افزود:در این پایش از پساب ۴ واحد صنعتی، تولیدی از جمله تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، شهرک صنعتی، شرکت کشت وصنعت ودامپروری ، کشتارگاه طیورنمونه برداری انجام شد.

وی گفت: این نمونه‌ها به‌منظور انجام آزمایشات تخصصی و انطباق با آخرین استاندارد‌های ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست صورت می‌گیرد و واحد‌هایی که نتایج پساب خروجی ان‌ها مطابق با استاندارد‌های زیست محیطی نباشداخطاریه رفع الایندگی صادر ودر صورت عدم رفع آلودگی در لیست صنایع آلاینده قرار می‌گیرند