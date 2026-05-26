رئیس مرکز بهداشت مطرح کرد؛
از اجرای برنامههای طرح جوانی جمعیت در مراکز و خانههای بهداشت تا اجرای طرح پزشک خانواده در بویراحمد
طرح پزشک خانواده در شهرستان بویراحمد همزمان در شصت شهرستان کشور از اول شهریور به صورت رسمی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد، در جمع خبرنگاران گفت: سرمایهگذاری در بهداشت برای جلوگیری از هزینههای سرسامآور درمان از مهمترین وظایف و شاخص اقدامات مراکز بهداشت است.
سید محسن اسدی، با بیان اینکه «پیشگیری بهتر از درمان» است را از دیگر شاخص ها عنوان کرد و افزود: هر ریالی که امروز در خانههای بهداشت، مراکز بهداشت و پایگاههای بهداشتی هزینه میکنیم، مانع از اشغال تختهای آیسییو و جراحی قلب در آینده می شود.
ساخت خانههای بهداشت در مناطق محروم
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده از در حال ساخت بودن مرکز خدمات جامعه سلامت فیروزآباد خبر داد و اضافه کرد: در راستای عدالت در سلامت، خانههای بهداشت مناطق تپرکو، دلی اولاد علی، مومن نسخه، پنجمرادی و مزدک احداث شد.
جوانی جمعیت؛ اولویت اصلی وزارت بهداشت
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده با بیان اینکه در زمینهٔ جوانی جمعیت، بویراحمد پیشرو است گفت: مشاورههای پیش از ازدواج، مراقبتهای ویژهٔ دوران بارداری و خدمات پس از زایمان از خدمات مهم در راستای جوانی جمعیت است.
اجرای پایلوت پزشک خانواده در بویراحمد
اسدی در خصوص اجرای طرح پزشک خانواده هم که از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شد گفت: این برنامه در شهرهای زیر بیست هزار نفر همچنان در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: طرح پزشک خانواده در شهرستان بویراحمد به عنوان یکی از شصت شهرستان در کل کشور از اول شهریور به صورت رسمی آغاز می شود.
وی ادامه داد: برای کاهش مراجعات مردم به صورت مستقیم به بیمارستانها و کلینیکها و کاهش هزینههای درمانی، این طرح را اجرا میکنیم.
هشدار دربارهٔ بیماریهای خاموش و سبک زندگی
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده با بیان اینکه بیماریهای خاموشی مثل فشار خون و دیابت متأسفانه از لحاظ آماری افزایش نگرانکنندهای دارند گفت: تغییر سبک زندگی و گرایش به غذاهای آماده، سلامت جامعه را به خطر انداخته و نسل آیندهٔ ما را تهدید میکند و ما نیازمند یک نهضت ملی برای ترویج ورزش همگانی و تغذیهٔ سالم هستیم.
اسدی با اشاره به اهمیت سلامت روان افزود: فشارهای اقتصادی و اجتماعی، لزوم توجه به خدمات روانشناسی در مراکز بهداشت را ضروری کرده است.
وی از حضور کارشناس مجرب سلامت روان در مراکز بهداشتی خبر داد و از رسانه ها خواست فرهنگ مراجعه به روانشناس را برای مردم استان نهادینه کنند.
نگرانی از وضعیت پسماند در مناطق حاشیهنشین
اسدی ادامه داد: مدیریت پسماند و پساب در برخی مناطق حاشیهٔ شهر بویراحمد نیازمند همکاری بیندستگاهی است.
رئیس مرکز بهداشت بویراحمد تاکید کرد: مرکز بهداشت به عنوان مدعیالعموم سلامت، در جلسات شورای سلامت شهرستان این موًوع راددنبال می کند.
وی از خبرنگاران دعوت کرد: دوپشته و دشت را از نزدیک مشاهده کنید؛ صحنههایی که در آنجا خلق شده، سلامت همهٔ مردم شهرستان را به خطر میاندازد.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده تصریح کرد: تاکنون خطری وجود نداشته، اما این مواد و پساب آنها ممکن است برای سفرههای زیرزمینی آب مشکلاتی ایجاد کند. امیدواریم با فشار رسانهها، شهرداری محترم ملزم شود که فکری اساسی برای این زبالهها و فسادها داشته باشد.
اختصاص سیصد میلیارد ریال اعتبار به مرکز بهداشت
اسدی با قدردانی از پیگیری نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نخستین بار حدود سیصد میلیارد ریال اعتبارات توازن به مرکز بهداشت اختصاص داده شد که عدد قابلتوجهی است.
آمار خدمات ارائهشده در حوزهٔ بهداشت خانواده
اسدی ارائهٔ آمار کرد: در بحث بهداشت خانواده، مراقبت از کودکان زیر پنج سال را برای ۵۸ هزار نفر انجام دادیم. همچنین برگزاری ۱۲ کارگاه متفاوت، مراقبت از یکهزار و ۳۷۸ مادر باردار در معرض خطر و مراقبت از ۴ هزار و ۲۳۴ مادر باردار را داشتیم.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده ادامه داد: افتتاح کلاس جدید آمادگی زایمان را هم در لوداب و هم در مادوان داشتیم. ۲۹ هزار و ۹۰۲ نفر را در بحث غربالگری سرطان سینه و ۲۵ هزار و ۹۹۴ نفر را در بحث غربالگری سرطان سرویس غربالگری کردیم.
اسدی اضافه کرد: ۶ هزار و ۵۶۳ مورد پاپاسمیر برای بانوان محترم انجام دادیم و به اندازهٔ هزار مشاورهٔ فرزندآوری داشتیم. همچنین یکهزار و ۲۱۰ زوج نازای جدید شناسایی شدند و در مجموع ۵ هزار و ۷۱۰ زوج نازا شناسایی کردیم. از ۲ هزار و ۵۳۵ سالمندی که در شهرستان داریم، ۲ هزار و ۲۸۵ نفر را مراقبت کردیم. متأسفانه در سال ۱۴۰۳ چهار مورد مرگ مادر باردار داشتیم که در سال ۱۴۰۴ به دو مورد کاهش یافت.
اجرای طرح «نفس» و مشاورههای ازدواج
اسدی تصریح کرد: هر مرگ مادر باردار در سیستم بهداشت و درمان کشور بسیار مهم است و کمیتهای در سطح وزارتخانه برای آن تشکیل میشود. ما طرح «نفس» را داشتیم که مخفف «نجات» است و این برنامه با همکاری بسیج جامعه پزشکی برگزار میشود.
وی گفت: ۱۰۳ مورد برگزاری و ۲ هزار و ۳۸۵ مشاورهٔ ازدواج برای ۲ هزار و ۳۸۵ زوج داشتیم. ۳۲ هزار بیمار فشار خون بالا در جمعیت بالای سی سال شناسایی کردیم که شیوع ۱۹ درصدی را نشان میدهد.
اسدی خاطرنشان کرد: تعداد بیماران دیابت نوع دو که شناسایی شده، متأسفانه ۱۶ هزار نفر بوده که شیوع ۹ درصدی در جامعه دارد. بر پایهٔ سی و شش ایستگاه غربالگری، غربالگری شنوایی همهٔ نوزادان متولدشده را انجام دادیم و در سالی که گذشت توانستیم ۹۷ مورد جدید شناسایی کنیم.
هشدار دربارهٔ قصابیهای غیرمجاز در منطقهٔ تنگاری
اسدی از رسانهها خواست: در بحث قصابیهای غیرمجاز که مخصوصاً در منطقهٔ تنگاری بویراحمد هستند، نهایت همکاری را با ما داشته باشید و اطلاعرسانی جامع انجام دهید. متأسفانه کانون اصلی تبمالت در بویراحمد در همان منطقه است. دادستانی، دامپزشکی، فرمانداری، نیروی انتظامی و مرکز بهداشت همه تلاش خود را کردهاند تا بتوانند ساماندهی کنند، ولی هنوز موفق نشدهاند.
آمار حیوانگزیدگی و هزینههای واکسن
اسدی عنوان کرد: متأسفانه در بحث حیوانگزیدگی در شهرستان بویراحمد، یکهزار و ۲۵۰ مورد در سال گذشته داشتیم که باید سه نوبت واکسن تزریق شود. واکسن به صورت رایگان است و ما ده مرکز در روستاها و مرکزی در بیمارستان شهید جلیل داریم که شبانهروزی خدمترسانی میکنند.
وی محاسبه کرد: یکهزار و ۲۵۰ ضرب در سه نوبت، ضرب در ۵۴ دلار، یعنی سالانه میلیاردها تومان فقط هزینهٔ واکسنی است که برای حیوانگزیدگی تزریق میشود.
اسدی تأکید کرد: اگر این پول میتوانست در خدمت سلامت جامعه در جای دیگر هزینه شود، بسیار مفیدتر بود. در بحث حیوانات بلاصاحب که عامل بسیاری از حیوانگزیدگیها هستند، مخصوصاً سگهای بلاصاحب در خیابانها، جلسات خوبی برگزار شده و شهرداری محترم متولی این موضوع است. انشاءالله با ورود دادستان محترم و تشکیل جلسه در استانداری، این بحث ساماندهی شود.
پوشش ۹۸ درصدی واکسیناسیون و کنترل طغیانها
اسدی یادآور شد: شناسایی و کنترل هشت مورد طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا را داشتیم. پوشش ۹۸ درصدی واکسیناسیون داریم که از نرم کشوری بالاتر است؛ یعنی ۹۸ درصد افرادی که نیاز به واکسن داشتند را واکسینه کردیم.
وی ادامه داد: گزارش و پیگیری سه مورد نمونهبرداری از حیوانات مشکوک به هاری را با کمک دامپزشکی داشتیم. متأسفانه در سال گذشته سه مورد و امسال نیز سه مورد حیوان داشتیم که نمونهبرداری نشان داد هاری داشتهاند و میتوانستند برای جامعه بسیار خطرناک باشند.
آمار بازرسیها و پلمپ واحدهای متخلف
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده اعلام کرد: یکهزار و ۶۲۷ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع در سال ۱۴۰۴ انجام گرفته است. همچنین ۴۲۷ مورد پلمپ، یک هزار و ۳۵۶ مورد معرفی به تعزیرات و ۳۲ مورد معرفی به دادگاه داشتیم. ۳۸ تن مواد فاسد جمعآوری و معدوم شد و ۸۵۰ قلیان جمعآوری و معدوم گردید. ۲ هزار و ۵۸۱ مورد نمونهبرداری میکروبی از آب شرب و ۳۱۴ مورد نمونهبرداری از نان و غذا انجام شد.
اسدی افزود: تعداد پلمپ اماکن عمومی ۵۰۹ مورد بوده و ۱۹۰ مورد گشت مشترک با سایر سازمانها مثل اصناف، کشاورزی، دامپزشکی و نیروی انتظامی برگزار کردیم. در بحث مشاورهٔ بیماریهای رفتاری، ۲ هزار و ۷۴۲ آزمایش انجام شد که به صورت رایگان است. ۲ هزار و ۸۰۰ آزمایش هپاتیت بی و ۱۸ هزار و ۴۸۸ مورد آزمایش اچآیوی داشتیم که به صورت رایگان انجام شده است.
خدمات سلامت در مدارس و بهداشت حرفهای
اسدی بیان کرد: در بحث سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، ۱۲ هزار و ۸۵۹ نفر توسط پزشک مراقبت شدند. ۲ هزار و ۲۵ نفر در گروه سنی پنج تا هجده سال توسط پزشک و ۳۹ هزار و ۸۳۵ نفر در همین گروه سنی توسط بهورزان و مراقبین سلامت مراقبت شدند. بازدید و بررسی ۴۱۰ مدرسه در اپیدمی آنفولانزا توسط تیم سلامت و پزشک محیط انجام شد و در خدمت دانشآموزان محترم بودیم.
رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده خاطرنشان کرد: در بحث بهداشت حرفهای، ۲ هزار و ۸۴۱ کارگاه تحت پوشش داریم که ۹۶۶ شاغل دارند. تعداد کارگاههای بازدیدشده ۲ هزار و ۷۵۰ است و ما اکثر کارگاهها را بازدید کردهایم و حافظ ایمنی افرادی هستیم که در آنجا کار میکنند. همکاران ما در مرکز بهداشت شهید دامیده به صورت شبانهروزی در مراکز شبانهروزی و سایر مراکز آمادهباش هستند و در خدمت همشهریان عزیز میباشند.