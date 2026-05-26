پخش زنده
امروز: -
تفاهم نامه کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییر اقلیم در اصفهان منعقد شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان گفت:یک وجه مهم این تفاهمنامه، کاهش انتشار گازهای گلخانهای است؛ اما وجه حیاتیتر آن برای سرزمین خشک ما، افزایش تابآوری و سازگاری با تغییرات اقلیمی است و امیدواریم الگوی موفق اصفهان در سایر نقاط کشور نیز اجرایی شود.
شینا انصاری همچنین در این آیین از ثبت چهاردهمین ذخیرهگاه زیستکره ایران در شبکه جهانی یونسکو خبر داد و بر ضرورت بازگشت به الگوهای سنتی نیاکان در جهت تحقق معماری پایدار و شهرهای سازگار با طبیعت تاکید کرد.
وی ادامه داد: پیش از این ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره ایران در شبکه جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود که با تلاشهای صورت گرفته، این رقم به ۱۴ ذخیرهگاه افزایش یا
شینا انصاری ادامه داد: این پهنه ارزشمند ۸۷۵ هزار هکتاری، علاوه بر جاذبههای تاریخی اصفهان، ظرفیتهای بینظیر طبیعی و تنوع زیستی منطقه را به جهانیان معرفی کرده و نمادی از همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت است.
وی گفت: کشور ما در سال گذشته فراز و نشیبها و تنگناهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما متوقف نشدن طرحهای زیستمحیطی نشاندهنده عزم راسخ دولت در تداوم خدماترسانی است.
انصاری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست تمامقد در کنار مسوولان و مردم شریف اصفهان است تا شاهد روزهای بهتری برای محیط زیست این مرز و بوم باشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزئیات طرحهای افتتاح شده افزود: امروز ۲ طرح مهم در حوزه مدیریت آب، شامل تصفیه فاضلاب شهری و مدیریت پساب صنعتی به بهرهبرداری رسید که با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در فلات مرکزی و به ویژه استان اصفهان، بازچرخانی تصفیه فاضلابها و مدیریت بهینه منابع آب از طریق تلفیق فناوریهای نوین با دانش سنتی، امری حیاتی است که میتواند به تعادلبخشی در مصرف آب، به خصوص در بخش کشاورزی کمک کند.
انصاری با تاکید بر لزوم الگوبرداری از دانش بومی نیاکان در مواجهه با کمآبی گفت: آموزههای پدران ما همواره بر پایه ایجاد شهرهای تابآور و سازگار با طبیعت بوده است و جلوههای مدیریت پایدار منابع آب و خاک و همچنین معماری اکولوژیک و سبز را میتوان به وضوح در بافت تاریخی اصفهان، بادگیرها و سیستمهای هوشمند مصرف انرژی دید.
گفتنی است در این نشست، تفاهمنامه همکاری مشترک و داخلی میان شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و داریوش گلعلیزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با هدف فعالسازی ظرفیتهای ملی، استانی و بینالمللی برای نجات زیستبوم اصفهان به امضا رسید.