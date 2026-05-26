به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی استانداری اصفهان؛ این تفاهم نامه با هدف سنجش دقیق و شبانه‌روزی آلاینده‌های جوی، خرید، نصب و واگذاری دائم ۲ ایستگاه آنالایزر پایش کیفی هوا میان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، استانداری اصفهان، اداره کل محیط زیست استان و شرکت پالایش نفت اصفهان نهایی و منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه، ۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا که فرآیند خرید، نصب و راه‌اندازی آنها به پایان رسیده است، به شکل دائم به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان واگذار می‌شود تا در شبکه پایش کیفی هوای استان قرار گیرند.

این دستگاه‌های سنجش کیفی هوا از به روزترین تکنولوژی‌های آنالایزر بهره می‌برند و قادرند طیف وسیعی از آلاینده‌های خطرناک شهری و صنعتی از جمله گاز‌های اصلی گاز‌های CO مونوکسید کربن، اکسید‌های نیتروژن، دی‌اکسید گوگرد و ازون را سنجش کنند.

همچنین ذرات معلق و اندازه‌گیری دقیق ذرات معلق خطرناک PM۲.۵ و PM۱۰ و ترکیبات شیمیایی و سنجش ترکیبات آلی فرار (BTEX) را مورد سنجش قرار می‌دهد.

محل استقرار آن با توجه به اهمیت جغرافیایی و ترافیکی، در پالایشگاه اصفهان (شهرک شهید محمد منتظری) است که با پایان مراحل تست اولیه، هم‌اکنون آماده بهره‌برداری کامل و ورود به مدار سنجش هستند.