رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان در استان سمنان، از اتمام مرحله اول طرح مرمت یخدان قدیمی روستای فرات شهرستان دامغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مجتبی اکبرپور گفت: مرمت یخدان قدیمی و باستانی روستای فرات با همت و پیگیری شورای اسلامی و دهیاری روستا و همکاری اهالی انجام شد و که این گامی مهم در جهت حفظ و احیای یکی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه محسوب میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این یخدان، بخشی از هویت تاریخی روستای فرات و شهرستان دامغان را تشکیل میدهد، افزود: با اتمام مرحله اول این طرح، بخش مهمی از عملیات حفاظتی این اثر تاریخی به اتمام رسیده است و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، مراحل بعدی مرمت نیز در اسرع وقت آغاز شود تا بتوانیم این میراث گرانبها را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
وی گفت: مرمت و احیای بناهای تاریخی همچون یخدان فرات، نه تنها به حفظ تاریخ و فرهنگ کمک میکند، بلکه میتواند در توسعه گردشگری منطقه نیز نقش بسزایی ایفا کند.
اکبرپور ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شورای اسلامی، دهیاری و اهالی روستای فرات افزود: امیدواریم از این پس شاهد توجه بیشتر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها به اهمیت حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی باشیم.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دامغان گفت: این طرح نمونهای از مشارکت موفق مردم و مسئولین در حفظ میراث فرهنگی است و نشان میدهد که با همدلی و همکاری میتوان گامهای خوبی در این مسیر برداشت.