به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی امید ایران در نهمین روز از اردوی نخست خود زیر نظر حسین عبدی تمرین پرفشاری را به مدت ۱۰۰ دقیقه برگزار کرد.

ملی پوشان زیر ۲۳ سال فوتبال ایران پس از نرم دوی، دو‌های سرعتی را در کوتاه‌ترین مسافت پشت سر گذاشتند.

عبدی به همراه دستیاران خود بار‌ها خواسته‌های فنی خود را به بازیکنان گوشزد کردند تا آنها در اولین دور از اردو با دیدگاه آنها رو‌به‌رو شوند. وسواس روی نفوذ از جناحین و همچنین اجرای صحیح بازی‌سازی از دروازه بان برای مدافعان باعث شد تا تمرین پرفشار امروز یا حساسیت بالایی اجرا شود.

شاگردان عبدی صبح فردا استراحت می‌کنند و خود را برای تمرین عصرگاهی در مرکز ملی آماده می‌کنند.