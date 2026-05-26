معاون وزیر نیرو از به‌روزرسانی حریم منابع آبی شهرستان محلات شامل سرچشمه‌ها، چشمه آب گرم و مسیر‌های آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وزیر نیرو در نشست بررسی مشکلات حوزه آب شهرستان محلات با تأکید بر لزوم جبران چالش آبی گفت: ما امروز به منابع آب زیرزمینی تجاوز کرده‌ایم و همه بدهکار هستیم؛ جبران این وضعیت سال‌ها طول می‌کشد، اما باید همت کنیم.

معاون وزیر نیرو، در نشستی که با حضور فرماندار محلات و نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در فرمانداری محلات برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان به ویژه شهید محلاتی و سردار شهید مهدی وفایی، از گزارش جامع نخبگان و خبرگان آب محلات قدردانی کرد و پیشنهادات آنان را جامع و قابل پیگیری دانست.

یزدان رضایی با اشاره به دو عامل اصلی بحران آب یعنی «تغییرات اقلیمی» و «عدم توجه به حفاظت منابع آبی در ادوار گذشته»، افزود: «وظیفه داریم با وسواس کامل از قطره قطره منابع آبی حفاظت کنیم. نمی‌گویم فقط درست مصرف کنیم، بلکه باید قبول کنیم به آب‌های زیرزمینی بدهکاریم.»

معاون وزیر نیرو از به‌روزرسانی حریم منابع آبی شهرستان شامل سرچشمه‌ها، چشمه آب گرم و مسیر‌های آبی خبر داد و گفت: «مطالعات تکمیل و ابلاغ می‌شود و خود مردم بهترین ناظر اجرا خواهند بود.»

او در خصوص طرح‌های ناتمام فاضلاب محلات ابراز داشت: اگرچه ردیف بودجه فاضلاب این شهرستان حذف شده، اما با استفاده از مشوق‌های سرمایه‌گذاری در آب‌های غیرمتعارف و ظرفیت معادن و صنایع شهرستان، می‌توان اجزای باقیمانده را تکمیل کرد.

رضایی با اشاره به ابزار «گواهی صرفه‌جویی آب» گفت: هر سرمایه‌گذاری که در کاهش هدررفت یا اصلاح مصرف ورود کند، می‌تواند از درصدی از آب صرفه‌جویی شده بهره‌مند شود. این روش در قالب قوانین جدید بودجه و با همکاری مجلس پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر نیرو این را هم گفت که آب هرگز مانعی برای توسعه شهرستان محلات نخواهد بود و با همین منابع اندک باقیمانده، هم می‌توانیم توسعه را پیش ببریم و هم بدهی تاریخی خود به سفره‌های آب زیرزمینی را جبران کنیم.