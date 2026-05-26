به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه از هر هکتار به طور متوسط سه تن برداشت می‌شود، گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۹ تن توت از باغات این منطقه برداشت شود.

علیرضا میرجلیلی افزود: درخت توت یک محصول بابازدهی بالا است و یکی از میوه‌های سازگار با آب و هوای این بخش به شمار می‌آید که در بسیاری از مناطق و باغات این منطقه می‌روید.

وی ادامه داد: توت سفید، توت سیاه، شاه توت، از ارقام محصول توت در بخش خضرآباد است.

گفتنی است برداشت توت در بخش خضرآباد از اواخر اردیبهشت ماه آغاز و به مدت ۲ ماه ادامه دارد.