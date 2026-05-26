در آستانه اعیاد بزرگ قربان و غدیر، بزرگترین گردهمایی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان لرستان با هدف توسعه فرهنگ علوی و ایجاد نشاط معنوی در خرم آباد برگزار شد.

گردهمایی فرهنگیان و دانش آموزان لرستانی به مناسبت دهه امامت و ولایت

گردهمایی فرهنگیان و دانش آموزان لرستانی به مناسبت دهه امامت و ولایت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان، گردهمایی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان استان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر در میدان امام و جایگاه مرکزی امام سید مجتبی خامنه‌ای شهر خرم آباد برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، در این مراسم غدیر را شاخص هویت شیعه دانست و با تبیین ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (ع) در عرصه‌های علم، جهاد و تقوا، ایشان را الگوی برتر عدالت برای مسئولان برشمرد.