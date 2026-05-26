گردهمایی فرهنگیان و دانش آموزان لرستانی به مناسبت دهه امامت و ولایت
در آستانه اعیاد بزرگ قربان و غدیر، بزرگترین گردهمایی دانشآموزان، والدین و فرهنگیان لرستان با هدف توسعه فرهنگ علوی و ایجاد نشاط معنوی در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، به مناسبت دهه امامت و ولایت و عید سعید قربان، گردهمایی دانشآموزان، والدین و فرهنگیان استان با حضور نماینده ولیفقیه در استان لرستان و رئیس بنیاد بینالمللی غدیر در میدان امام و جایگاه مرکزی امام سید مجتبی خامنهای شهر خرم آباد برگزار شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، در این مراسم غدیر را شاخص هویت شیعه دانست و با تبیین ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین (ع) در عرصههای علم، جهاد و تقوا، ایشان را الگوی برتر عدالت برای مسئولان برشمرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی همچنین با اشاره به مسائل بینالمللی، بر ضرورت هوشیاری در برابر فریبهای دشمن تأکید کرد و یادآور شد که ملت ایران باید با حفظ وحدت و تکیه بر عزت ملی، از حقوق خود در تمامی عرصهها دفاع کند.