به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ایستگاه‌های پیشرفته پایش آنلاین آلاینده‌های هوا روز سه شنبه با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار اصفهان، با سرمایه‌گذاری پالایشگاه اصفهان افتتاح شد.

این ایستگاه‌های پیشرفته که در نقاط کلیدی شهر اصفهان مستقر شده‌اند و شبکه جدید ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در راستای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و مدیریت هوشمندانه کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان هستند امروز آغاز به کار کرد.

این ایستگاه‌ها که با سرمایه‌گذاری و پشتیبانی مالی پالایشگاه اصفهان در نقاط حساس و کلیدی شهر جانمایی شده‌اند، به آخرین فناوری‌های روز دنیا مجهز هستند.

ویژگی‌ها و توانمندی‌های ایستگاه‌های جدید پایش آنلاین و لحظه‌ای، سنجش مداوم و برخط آلاینده‌ها به منظور تصمیم‌گیری‌های فوری در روز‌های بحرانی است.

سنجش گاز‌های اصلی و توانایی اندازه‌گیری دقیق گاز‌های مخرب و اصلی محیطی و اندازه‌گیری ذرات معلق پایش ذرات معلق در هوا با دقت بالا است.

با راه‌اندازی رسمی این تجهیزات پیشرفته، مدیریت بحران و سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست در اصفهان می‌توانند با اتکا به داده‌های دقیق و لحظه‌ای، گام‌های موثرتری را در جهت بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت شهروندان بردارند.