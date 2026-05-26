پیشرفتهترین ایستگاههای سنجش آلودگی هوای اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ایستگاههای پیشرفته پایش آنلاین آلایندههای هوا روز سه شنبه با حضور معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار اصفهان، با سرمایهگذاری پالایشگاه اصفهان افتتاح شد.
این ایستگاههای پیشرفته که در نقاط کلیدی شهر اصفهان مستقر شدهاند و شبکه جدید ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در راستای کاهش مخاطرات زیستمحیطی و مدیریت هوشمندانه کیفیت هوای کلانشهر اصفهان هستند امروز آغاز به کار کرد.
این ایستگاهها که با سرمایهگذاری و پشتیبانی مالی پالایشگاه اصفهان در نقاط حساس و کلیدی شهر جانمایی شدهاند، به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز هستند.
ویژگیها و توانمندیهای ایستگاههای جدید پایش آنلاین و لحظهای، سنجش مداوم و برخط آلایندهها به منظور تصمیمگیریهای فوری در روزهای بحرانی است.
سنجش گازهای اصلی و توانایی اندازهگیری دقیق گازهای مخرب و اصلی محیطی و اندازهگیری ذرات معلق پایش ذرات معلق در هوا با دقت بالا است.
با راهاندازی رسمی این تجهیزات پیشرفته، مدیریت بحران و سازمانهای متولی حفاظت از محیط زیست در اصفهان میتوانند با اتکا به دادههای دقیق و لحظهای، گامهای موثرتری را در جهت بهبود کیفیت هوا و حفظ سلامت شهروندان بردارند.