به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رییس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: جلسه‌ای با هدف هماهنگی و هم‌سوسازی برنامه‌های مناسبتی محیط زیستی با حضور نمایندگان این اداره کل، اداره کل آموزش و پرورش استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محل سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست برگزار شد.

علیرضالطفی افزود: در این نشست که با هدف برنامه‌ریزی اجرایی برای فعالیت‌های پیش‌رو تشکیل شد، بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی تأکید گردید.

همچنین مقرر شد اداره کل آموزش و پرورش استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، افراد واجد شرایط را طبق شیوه‌نامه جهت داوری در «رویداد انسان و محیط زیست» و «نخستین مسابقه قصه‌نویسی ماکان» معرفی نمایند.

وی اظهار کرد: به منظور تقدیر از مراقبان سلامت و ارائه‌دهندگان آثار برتر، مقرر شد یک مدرسه منتخب از سوی آموزش و پرورش برای برگزاری مراسم تجلیل به اداره کل حفاظت محیط زیست معرفی شود.