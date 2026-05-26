به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شناور‌های سیک و سنگین مسیری دریایی به مسافت ۴ مایل دریایی به صورت رفت و برگشت به یاد سردار شهید تنگسیری و شهدای ناو دنا را رژه رفتند.

آغاز این رژه از اسکله صیادی چویبده بود و مسیری به طول دو مایل رفت و دو مایل برگشت طی شد.

هدف از این رژه، اعلام آمادگی عشایر خوزستان و لنجداران و تمامی صاحبان شناوران و دانشجویان و تعاونی‌های لنج داران و ملوانان در برابر هر گونه زورگویی دشمن اعلام شده است.