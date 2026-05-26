استاندار قزوین در نشست فعالان اقتصادی استان، قزوین را بهشت سرمایه‌گذاری و بهشت گمشده گردشگری ایران توصیف کرد و بر لزوم تقویت تولید برای مقابله با جنگ اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدنوذری استاندار در نشست فعالان اقتصادی استان با حضور دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور با تشریح شرایط خاص کشور در مواجهه با تهاجمات بی‌سابقه اقتصادی، بر لزوم قوی‌تر شدن واحدهای تولیدی تأکید کرد.

نوذری با رد شایعات مبنی بر رکود گسترده تولید، اعلام کرد: تمرکز مدیریت استان بر اجرای «تعدیل معکوس» و بازگرداندن نیروها به کار است.

وی از برنامه‌ریزی برای اختصاص ۳۰ همت تسهیلات حمایتی در قالب مصوبات سفر ریاست‌جمهوری برای ۲۰۰ واحد صنعتی متقاضی خبر داد و تصریح کرد: اولویت اصلی ما راه‌‌اندازی واحدهای صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد است تا با بازگشت به چرخه تولید، از آسیب‌های ناشی از فشارهای خارجی و جنگ اقتصادی مصون بمانیم.



استاندار همچنین خواستار نگاه ویژه ملی به ظرفیت‌های اقتصادی استان شد

نوذری با تأکید بر جایگاه استراتژیک این استان، قزوین را «بهشت سرمایه‌گذاری» و در حوزه گردشگری «بهشت گمشده ایران» توصیف کرد.

وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار واحد صنعتی مهم در استان مستقر است، اظهار داشت: اقتصاد قزوین تنها یک مقوله استانی نیست، بلکه بخشی حیاتی از اقتصاد ملی و تأمین‌کننده امنیت غذایی پایتخت است.

نوذری با اشاره به اینکه دشت قزوین از چهار دشت بزرگ کشور است که امروز با چالش کم‌آبی مواجه شده، تأکید کرد: با توجه به نقش کلیدی قزوین در چرخه تولید ملی، این استان نیازمند نگاه ویژه و حمایتی از سوی مرکز است تا بتواند پتانسیل‌های خود را در خدمت به کشور حفظ کند.