رؤسای جمهور ایران و مصر در گفتوگوی تلفنی، بر آغاز فصل نوین در روابط منطقهای، ضرورت وحدت جهان اسلام و ادامه راهکارهای سیاسی برای پایان تنشها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران در گفتوگوی تلفنی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، ضمن تبریک عید سعید قربان، برای دولت و ملت بزرگ این کشور، آرزوی توفیق، سربلندی و شکوفایی کرد.
آقای پزشکیان با قدردانی از نقشآفرینی مثبت و تلاشهای سازنده رئیس جمهور و دولت مصر در مسیر ثبات منطقهای، بر اراده راسخ جمهوری اسلامی ایران در جهت ادامه گفتوگوها و اتکا به راهکارهای سیاسی برای حل و فصل مسائل، تأکید ورزید.
رئیس جمهور با توجه به اولویت سیاست خارجی ایران در تحکیم روابط با همسایگان و کشورهای مسلمان بهویژه برادران خود در منطقه خلیج فارس، گفت: رویکرد اصولی ما همگرایی و همکاری همهجانبه با کشورهای منطقه است.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از این گفتوگو با تبیین مواضع دفاعی کشورمان، تصریح کرد: کارهای ایران در چارچوب حق قانونی دفاع مشروع و با هدف دفع حملهها از پایگاههای منطقه انجام شده است.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری به عبور از این دوران، اظهار داشت: اطمینان داریم که پس از گذشتن از این مرحله، فصل نوین روابط ایران با کشورهای منطقه آغاز میشود.
آقای پزشکیان تأکید کرد: ما به آینده درخشان منطقه که در سایه وحدت امت اسلامی و نفی هرگونه دخالت بیگانگان محقق خواهد شد، ایمان داریم.
رئیس جمهور مصر نیز با تبریک صمیمانه متقابل به مناسبت عید قربان، این عید بزرگ را تجلیگاه وحدت و همبستگی جهان اسلام برشمرد و بر لزوم تقویت پیوندها میان کشورهای مسلمان، تأکید کرد.
عبدالفتاح السیسی در ادامه، حمایت قاطع خود را از گفتوگوها بهمنظور پایان تنشها و برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه، ابراز داشت.