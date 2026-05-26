نجوای دعای پرفیض و ملکوتی عرفه، امروز در بارگاه مطهر و نورانی امام رضا (ع) طنین انداز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم قرائت دعای پرفیض عرفه با حضور پرشور زائران و مجاوران رضوی در بارگاه منور امام رضا (ع) برگزار شد.

دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) با تاسی به سیدالشهدا حضرت اباعبدلله الحسین (علیه السلام) با زمزمه دعای نورانی عرفه و با امید به رحمت الهی بهترین خواسته‌ ها و آرزو‌ها را از درگاه حضرت احدیت مسئلت کردند.

دعای عرفه دعایی است که امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه در صحرای عرفات خواندند.

عرفه نزد مسلمانان از روزهای پرفضیلت سال محسوب می‌ شود و در منابع روایی اعمالی برای آن برشمرده‌ اند که با فضیلت‌ ترین آنها دعا و استغفار است.



زیارت امام حسین (ع) و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است.