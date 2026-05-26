معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بهره‌برداری نخستین پلاک هوشمند روستایی در روستای دلیرچ شهرستان مارگون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فتاح محمدی از اجرای نخستین طرح پلاک هوشمند روستایی در روستای دلیرچ شهرستان مارگون خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر تحقق دولت هوشمند و خدمات‌رسانی دقیق به مردم دانست.

وی افرود: طرح پلاک هوشمند روستایی با هدف اتصال کدپستی به نقشه‌های مکانی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق جمعیتی و مکانی اجرایی شده است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این طرح، اطلاعات واقعی جمعیتی و زیرساختی روستاها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات بر اساس داده‌های دقیق انجام می شود.

وی با بیان اینکه در گذشته بخشی از خدمات و اعتبارات بر پایه برآوردهای غیر دقیق یا رایزنی‌ها توزیع می‌شد ادامه داد: دولت با تکیه بر داده‌های هوشمند و اطلاعات مکانی می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تر و عادلانه‌تری داشته باشد.

محمدی با اشاره به دغدغه برخی روستاییان درباره دیده نشدن جمعیت واقعی در سهمیه‌هایی نظیر آرد و خدمات بهداشتی بیان کرد: اجرای طرح پلاک هوشمند می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند.

وی با بیان اینکه تکمیل این طرح در تمامی مناطق شهری و روستایی استان در دستور کار قرار دارد، گفت: نصب پلاک‌های هوشمند علاوه بر ساماندهی اطلاعات مکانی، بستر مناسبی برای توسعه خدمات دولت الکترونیک فراهم می‌کند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: سرشماری امسال با شیوه‌ای متفاوت از گذشته انجام و اطلاعات مورد نیاز از طریق داده‌های مکانی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پلاک هوشمند جمع‌آوری می‌شود.