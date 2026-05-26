به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه این همایش در سالن اجتماعات مجتمع یاوران مهدی گفت: بر اساس شاخص‌ها و دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش و بر اساس صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای با رویکرد گروه‌های جهادی و مقاومت ویژه ایام دفاع مقدس سوم، امروز از ۲۶۰ فرهنگی نمونه مدارس غیر دولتی به عنوان برگزیده تجلیل شد.

محمدجواد محمدی سعید افزود: از این افراد ۵ نفر به عنوان برگزیده منطقه و یک نفر برگزیده استان انتخاب شدند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی کشور هم در این آئین ضمن قدردانی از تلاش‌های معلمان در تربیت نسل آینده گفت: معماری آینده کشور در درون مدرسه شکل می‌گیرد و نظام آموزشی عامل خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.

احمد محمودزاده در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز میناب و با اشاره به اقتدار نظامی ایران اسلامی در مقابله با دشمن آمریکایی _ صهیونی افزود: این اقتدار و قدرت علمی رزمندگان اسلام ریشه در آموزش و پرورش دارد.

وی گفت: به روز بودن دانش معلمان در بخش‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی و مباحث دینی، نقش مهمی در تربیت دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی دارد که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به فعالیت ۲۱۰ هزار معلم در مدارس غیر دولتی کشور گفت: تلاش برای ۳۰ ساعته شدن معلمان مدارس غیر دولتی با ۳۰ روز بیمه، مهم‌ترین هدف ما برای کاهش مشکلات این قشر زحمتکش است که به جد پیگیر تحقق آن هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم با تبیین سبک ساده زیستی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر لزوم شناسایی ابعاد شخصیتی قائد امت اسلام در میان فرزندان انقلاب اسلامی تاکید کرد.