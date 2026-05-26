به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب سفر به تاجیکستان با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این ملاقات، همکاری‌های جاری بین دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، کشاورزی، راه‌سازی و حمل‌ونقل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر نیرو در این دیدار از مواضع سازنده تاجیکستان در رابطه با تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و حمایت‌های مستمر دولت و ملت این کشور از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز خاطرنشان کرد که تنش‌های موجود در خاورمیانه تنها از طریق ابزار‌های دیپلماتیک و مذاکره قابل حل و فصل است. موضع قاطع تاجیکستان در حمایت از تلاش‌های سیاسی مداوم و گفت‌وگوی سازنده برای حل مناقشات مورد تأکید قرار گرفت.