معاون صدای رسانه ملی گفت: شبکه‌های رادیویی با ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، معنوی و امیدآفرین تلاش می‌کنند مفاهیم بندگی، ایثار، وحدت و سبک زندگی اسلامی را برای مخاطبان به‌ویژه نسل جوان تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد پهلوانیان، با تشریح سیاست‌های برنامه‌سازی معاونت صدا برای روز عرفه و عید سعید قربان افزود: معاونت صدا در مناسبت‌های مذهبی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌سازان، کارشناسان دینی، هنرمندان و گویندگان، تولیداتی متناسب با حال‌وهوای این ایام را روانه آنتن کند تا مخاطبان در کنار بهره‌مندی از فضای معنوی، ارتباط عمیق‌تری با مفاهیم دینی برقرار کنند.

وی گفت: روز عرفه و عید سعید قربان از مهم‌ترین مناسبت‌های عبادی و معنوی در فرهنگ اسلامی هستند و شبکه‌های رادیویی با رویکرد تبیینی، معرفتی و امیدآفرین، برنامه‌های متنوعی را برای این ایام تدارک دیده‌اند.

پهلوانیان افزود: رادیو ایران با ویژه‌برنامه «آیین ابراهیم»، رادیو جوان با «بگو باران ببارد»، رادیو فرهنگ با «وطنم ایران» و «به قربانت»، رادیو تهران با «ذبیح عشق»، رادیو پیام با «پیام آفتاب»، رادیو معارف با «من غدیری‌ام»، رادیو نمایش با «تجلی ایمان»، رادیو گفت‌و‌گو با «جشن بندگی»، رادیو سلامت با «حیات طیبه»، رادیو ورزش با «عید بندگی»، رادیو صبا با «دوباره بهار دوباره ایران» و رادیو اقتصاد با «عیار بندگی» همراه مخاطبان خواهند بود.

وی تصریح کرد: رادیو قرآن نیز در این ایام با پخش تلاوت‌های ویژه و برنامه‌هایی با محوریت مفاهیم عرفه، بندگی و عید قربان، فضای معنوی خاصی را برای شنوندگان فراهم می‌کند.

معاون صدا با اشاره به سیاست‌های محتوایی این ویژه‌برنامه‌ها گفت: ترویج فرهنگ ایثار، توجه به سنت‌های اصیل دینی، تحکیم بنیان خانواده، تقویت روحیه همدلی و بازخوانی مفاهیم عمیق بندگی و توحید از جمله محور‌های اصلی برنامه‌سازی در این ایام است.

وی افزود: تلاش شده است تا در طراحی این ویژه‌برنامه‌ها از قالب‌های متنوعی همچون نمایش رادیویی، روایت، مستند، گفت‌و‌گو‌های کارشناسی، موسیقی آیینی و ارتباط با مراکز استان‌ها استفاده شود تا مخاطبان با سلایق مختلف بتوانند با برنامه‌ها ارتباط برقرار کنند. همچنین حضور گزارشگران در میان مردم و انعکاس حال‌وهوای عید سعید قربان در شهر‌های مختلف کشور، بخشی از رویکرد مردمی شبکه‌های رادیویی در این مناسبت خواهد بود.

پهلوانیان تاکید کرد: یکی از سیاست‌های مهم معاونت صدا در سال‌های اخیر، توجه به نسل جوان و استفاده از زبان و قالب‌های نو برای انتقال مفاهیم دینی است. بر همین اساس، شبکه‌های رادیویی تلاش کرده‌اند مفاهیم عرفه و عید سعید قربان را با نگاهی امیدبخش، اجتماعی و کاربردی برای نسل امروز بازتعریف کنند.

وی گفت: رادیو تلاش می‌کند در کنار ایجاد فضای شاد و معنوی، روایتگر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی‌ باشد و با زبان هنر، نمایش، موسیقی، گفت‌و‌گو و روایت، مفاهیم عید قربان را برای نسل امروز بازآفرینی کند.

معاون صدا تاکید کرد: شبکه‌های رادیویی در مناسبت‌های مذهبی و ملی همواره تلاش دارند رسانه‌ای همراه، اثرگذار و امیدبخش برای مردم باشند و در عید سعید قربان نیز این همراهی با تولید و پخش برنامه‌های متنوع ادامه خواهد داشت.