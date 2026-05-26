رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ثبت چهاردهمین ذخیرهگاه زیستکره ایران در اصفهان در شبکه جهانی یونسکو خبر داد و بر ضرورت بازگشت به الگوهای سنتی نیاکان در جهت تحقق معماری پایدار و شهرهای سازگار با طبیعت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان افزود: پیش از این ۱۳ ذخیرهگاه زیستکره ایران در شبکه جهانی یونسکو به ثبت رسیده بود که با تلاشهای صورت گرفته، این رقم به ۱۴ ذخیرهگاه افزایش یافت.
وی افزود: این پهنه ارزشمند ۸۷۵ هزار هکتاری، علاوه بر جاذبههای تاریخی اصفهان، ظرفیتهای بینظیر طبیعی و تنوع زیستی منطقه را به جهانیان معرفی کرده و نمادی از همزیستی مسالمتآمیز انسان و طبیعت است.
وی با تشکر از تلاشهای شبانهروزی مسئولان استانی، خاطرنشان کرد: کشور ما در سال گذشته فراز و نشیبها و تنگناهای سختی را پشت سر گذاشته است، اما متوقف نشدن طرحهای زیستمحیطی نشاندهنده عزم راسخ دولت در تداوم خدماترسانی است.
انصاری افزود: سازمان حفاظت محیط زیست تمامقد در کنار مسئولان و مردم شریف اصفهان خواهد بود تا شاهد روزهای بهتری برای محیط زیست این مرز و بوم باشیم.
وی در ادامه ضمن ابراز خرسندی از دغدغهمندی مسئولان و فعالان محلی نسبت به چالشهای اقلیمی منطقه، اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح طرحهای بسیار شاخصی در حوزه محیط زیست استان اصفهان بودیم که با توجه به چالشهای جدی این منطقه، میتوانند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جزئیات طرحهای افتتاح شده افزود: امروز ۲ طرح مهم در حوزه مدیریت آب، شامل تصفیه فاضلاب شهری و مدیریت پساب صنعتی به بهرهبرداری رسید که با توجه به محدودیت شدید منابع آبی در فلات مرکزی و به ویژه استان اصفهان، بازچرخانی تصفیه فاضلابها و مدیریت بهینه منابع آب از طریق تلفیق فناوریهای نوین با دانش سنتی، امری حیاتی است که میتواند به تعادلبخشی در مصرف آب، به خصوص در بخش کشاورزی کمک شایانی کند.
انصاری با تاکید بر لزوم الگوبرداری از دانش بومی نیاکان در مواجهه با کمآبی گفت: آموزههای پدران ما همواره بر پایه ایجاد شهرهای تابآور و سازگار با طبیعت بوده است و جلوههای مدیریت پایدار منابع آب و خاک و همچنین معماری اکولوژیک و سبز را میتوان به وضوح در بافت تاریخی اصفهان، بادگیرها و سیستمهای هوشمند مصرف انرژی دید.
وی اضافه کرد: پیشینیان ما خود را با شرایط سخت فلات ایران سازگار کرده بودند، اما با کمال تاسف در یک سده اخیر مسیر دیگری را پیمودهایم که حاصل آن چالشهای زیستمحیطی کنونی است.
معاون رئیسجمهور با فال نیک گرفتن انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری اصفهان یادآور شد: یک وجه مهم این تفاهمنامه، کاهش انتشار گازهای گلخانهای است؛ اما وجه حیاتیتر آن برای سرزمین خشک ما، افزایش تابآوری و سازگاری با تغییرات اقلیمی است و امیدواریم الگوی موفق اصفهان در سایر نقاط کشور نیز اجرایی شود.
در این نشست، تفاهمنامه همکاری مشترک و داخلی میان شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و داریوش گلعلیزاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با هدف فعالسازی ظرفیتهای ملی، استانی و بینالمللی برای نجات زیستبوم اصفهان به امضا رسید.