پخش زنده
امروز: -
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در نشست روسای نهادهای علم و فناوری سازمان همکاری شانگهای، بر توسعه فناوریهای نوین و لزوم مقابله با حملات به مراکز علمی و فناوری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در ابتدای سخنرانی خود، در نشست روسای نهادهای علم و فناوری سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد، با قدردانی از میزبانی قرقیزستان و تلاشهای دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، علم و فناوری را موتور محرکه توسعه اقتصادی و عرصهای برای آزمون اخلاق و مسئولیتپذیری بینالمللی خواند.
اختیاری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر ماهیت فراگیر و بشردوستانه علم تأکید داشته است، حملات به مراکز علمی و فناوری و ترور دانشمندان را نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد دانست و آن را بهشدت محکوم کرد.
وی از جامعه علمی جهان و سازمان همکاری شانگهای خواست تا در برابر این اقدامات سکوت نکنند.
او در ادامه، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری را تشریح کرد و گفت: ایران با درک تحول در ساختار قدرت جهانی به سمت بهرهگیری از ظرفیت تبدیل دانش به ارزش اقتصادی، راهبرد خود را بر توسعه فناوریهای کلیدی متمرکز کرده است.
اختیاری با اشاره به فعالیتهای ایران در حوزه هوش مصنوعی، راهاندازی مراکز پردازش سریع و توسعه سکوهای ملی متنباز را گامی در جهت استقلال فناورانه و توانمندسازی زیستبوم داخلی دانست. همچنین، توسعه حوزه میکروالکترونیک و نیمههادیها، ایجاد پردیسهای تخصصی برای شرکتهای دانشبنیان و بومیسازی فرآیندهای پیچیده طراحی و بستهبندی تراشه از دیگر اقدامات ایران در این راستا عنوان شد.
استفاده از ابزارهای مالیاتی برای تشویق صنایع به سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و جهش در تجاریسازی فناوریهای راهبردی، از دیگر محورهای سخنرانی بود.
وی با اشاره به کندی روند اجراییسازی اسناد مصوب و پروژههای مشترک علمی و فناوری در سازمان همکاری شانگهای، ابتکار ایران برای ایجاد «کارگروه فناوریهای نوظهور و تحولآفرین سازمان همکاری شانگهای» را گامی مهم در جهت چابکسازی همکاریها و تسریع اجرای پروژهها دانست. این کارگروه با اختیار تصمیمگیری در مورد پروژههای اولویتدار، قادر خواهد بود ظرف حداکثر دو ماه نسبت به تأیید و آغاز پروژههای مشترک اقدام کند. همچنین پیشنهاد شد که دبیرخانه سازمان هر شش ماه یکبار گزارش شفاف عملکرد پروژهها را منتشر کند.
در پایان، معاون سیاستگذاری و توسعه معاون علمی رییس جمهور، حملات به مراکز علمی و ترور دانشمندان را تهدیدی علیه امنیت بینالمللی خواند و بر ایجاد سازوکار جمعی برای حفاظت از مراکز علمی و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد تا حمایت متقابل از زیرساختهای علمی، فناوری و نوآوری در برابر تهدیدهای برونمنطقهای تضمین شود.