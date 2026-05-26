به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی در اجرای این طرح که پس از چند روز کار اطلاعاتی و عملیاتی به مرحله اجرا درآمد ۱۳ سارق دستگیر و ۳۴ فقره انواع سرقت کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: در ادامه اجرای این طرح ۵۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بسطامی یادآور شد: دستگیری ۱۱ خرده فروش مواد مخدر،۱۵ معتاد متحاهر،۱۳ متهم تحت تعقیب، کشف مقادیری انواع مواد مخدر از دیگر دستاورد‌های موفقیت آمیز این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: مقابله با توزیع کنندگان موادمخدر. جمع آوری معتادان متجاهر، و برخورد با اراذل و اوباش در جهت آسایش و امنیت مردم از اولویت‌های پلیس است.