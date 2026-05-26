امشب هم همچون شب های گذشته میدان شهدای مهاباد در حرکتی حماسی، به کانون پیوند دوباره مردم این دیار با آرمان‌های والای نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این اجتماع که با استقبال شهروندان همراه بود، حضور پررنگ نسل جوان و نوجوان که با در دست داشتن نمادهای ملی و انقلابی، پیش‌قراول این گردهمایی بودند، جلوه خاصی به مراسم بخشیده بود.

کسبه و بازاریان، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانواده‌های معظم شهدا در کنار سایر شهروندان با سردادن شعارهای وحدت‌بخش و ضداستکباری، بر تداوم راه امام راحل (ره) و شهدای والامقام تاکید کردند.