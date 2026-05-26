به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ابوالفضل تیموریان رئیس بوم‌گردی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در حاشیه کارگاه آموزشی بوم‌گردی در شهرستان نکا گفت: مازندران با دارا بودن ۵۴۰ واحد بوم‌گردی دارای مجوز، بالاترین آمار اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور را به خود اختصاص داده است و نقشی پیشرو در اقتصاد روستایی ایفا می‌کند.

وی افزود: از مجموع حدود ۸ هزار اقامتگاه بوم‌گردی فعال در سراسر ایران، سهم قابل توجهی متعلق به مازندران است که نشان‌دهنده جایگاه ویژه این استان در جذب گردشگر و حفظ فرهنگ بومی است. با این حال، اولویت امسال ما تنها افزایش کمی نیست، بلکه «کیفیت‌بخشی» و بازگشت به مفهوم واقعی بوم‌گردی در اولویت قرار دارد.

رئیس بوم‌گردی مازندران از اجرای طرح طراحی و نصب تابلو‌های یکپارچه برای اقامتگاه‌های مجاز خبر داد و گفت: با این اقدام، مسافران به‌راحتی مراکز معتبر را از واحد‌های غیرمجاز تشخیص خواهند داد. همچنین آموزش مدیران و بهره‌برداران به عنوان رکن اصلی توسعه، در قالب کارگاه‌های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

تیموریان با تأکید بر توسعه متوازن گردشگری در سراسر استان افزود: تلاش می‌کنیم تا توازن را برقرار کنیم تا تنها غرب استان مقصد نباشد؛ بر همین اساس ظرفیت‌های ارزشمند شرق مازندران، به‌ویژه منطقه بکر هزارجریب نکا، با تدوین نقشه پراکندگی به گردشگران معرفی و فعال‌تر خواهد شد.

وی در پایان با تمجید از روحیه مردمی بوم‌گردی‌ها در بحران‌های اخیر گفت: وزارت میراث فرهنگی حمایت‌های ویژه‌ای از جمله ارائه تسهیلات برای مرمت، تجهیز و بهسازی اقامتگاه‌ها در نظر گرفته است تا این واحد‌های ارزشمند که حتی در شرایط سخت به‌صورت رایگان پذیرای هموطنان بودند، پایدار بمانند.