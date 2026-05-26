به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی الهایی اظهار داشت: به همت خیرین نیک‌اندیش و با همکاری موسسات خیریه شهرستان باوی، کاروان زیارتی تعدادی از افراد دارای معلولیت این شهرستان که برای اولین بار توفیق تشرف به عتبات عالیات را کسب کردند، امروز راهی کربلای معلی شدند.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه که با پیگیری اداره بهزیستی شهرستان و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شد، در راستای تحقق اهداف حمایتی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی جامعه هدف و فراهم آوردن فرصت‌های معنوی برای این عزیزان صورت گرفته است.

‌

الهایی ضمن قدردانی از حسن توجه و مشارکت فعال همه خیرین، موسسات خیریه و دست‌اندرکاران برگزاری این سفر زیارتی، بر عزم جدی اداره بهزیستی باوی در تداوم برنامه‌های حمایتی و خدماتی در جهت توانمندسازی و اعتلای جایگاه اجتماعی جامعه هدف تحت پوشش تأکید کرد.