رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با هدف بهرهوری حداکثری، اراضی کشاورزی باروق از طریق تجمیع چاههای کشاورزی، به سامانههای آبیاری تحتفشار مجهز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از تجهیز اراضی کشاورزی شهرستان باروق به سامانههای نوین آبیاری خبر داد و گفت: تغییر شیوه سنتی به نوین و فعالسازی تعاونیهای تولید برای اجرای طرحهای تجمیعی، اولویت اصلی در راستای مدیریت منابع آبی این منطقه است.
محمدرضا اصغری در جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی شهرستان باروق، با تأکید بر ضرورت صرفهجویی در مصرف آب اظهار کرد: معیشت و اقتصاد مردم این شهرستان بهطور مستقیم به بخش کشاورزی وابسته است؛ لذا کشاورزان باید با نگاهی حفاظتی به منابع آب و خاک، زمینه پایداری تولید و امنیت غذایی را فراهم کنند.
وی با اشاره به برنامه دولت برای نوسازی زیرساختهای کشاورزی در این منطقه افزود: با هدف بهرهوری حداکثری، اراضی کشاورزی باروق از طریق تجمیع چاههای کشاورزی، به سامانههای آبیاری تحتفشار مجهز میشوند که این امر گامی بلند در جهت عبور از کشاورزی سنتی به مدرن است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه، آموزش و ترویج را رکن اصلی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: توسعه این بخش زمانی محقق میشود که آموزش و مهارتافزایی بهرهبرداران بهعنوان یک اولویت ملی دنبال شود تا دانش روز به مزارع منتقل گردد.
اصغری همچنین به نقش راهبردی جامعه عشایری در زنجیره تأمین غذا اشاره کرد و گفت: عشایر منطقه باروق سهم قابلتوجهی در تولیدات کشاورزی و دامی دارند و باید با حمایتهای هدفمند، نقش آنان در تأمین محصولات پروتئینی و دامی تقویت شود.
روستابازارها؛ نماد حذف واسطهها و تحول اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر تقویت شبکه تعاون روستایی و راهاندازی روستابازارها تأکید کرد و یادآور شد: روستابازارها تنها مرکزی برای خرید کالا نیستند، بلکه نمادی از تحول اقتصادی، حذف واسطههای غیرضروری و کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرفکننده محسوب میشوند.
اصغری با بیان اینکه توسعه این بازارها به اشتغالزایی محلی و افزایش قدرت خرید مردم منجر میشود، خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای شیلات و آبزیپروری در کنار تقویت تولیدات داخلی شهرستان باروق شد.
بررسی وضعیت کانالها و بندهای انحرافی با هدف مدیریت بهینه منابع آبی، رعایت الگوی کشت، توسعه مشاغل خانگی روستایی و جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، از دیگر محورهای کلیدی مورد بحث در این نشست بود.