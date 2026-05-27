به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، از هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه شهید عضدی رشت به مصاف تیم نفت و گاز گچساران خواهد رفت.

مهرداد خسروی با کمک‌های میلاد لطفی، سعید محمدی و محمدحسین یحیی زاده این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

داماشی‌ها با ۱۳ امتیاز در جایگاه هجدهم جدول رده بندی لیگ دسته اول قرار دارند.