هندبالیستهای کازرونی جام قهرمانی را بالای سر بردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،تیم استقلال کازرون که یک هفته مانده به پایان لیگ برتر هندبال قهرمان این رقابتها شد؛ عصر امروز در کرمان و در آخرین دیدار خود در لیگ برتر هندبال مردان کشور ۳۴ بر ۳۰ مقابل سنگ آهن بافق به پیروزی رسید و تا با ۳۱ امتیاز مقدرانه در صدر جدول سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور قرار بگیرد
پس از پایان این دیدار، جشن قهرمانی و مراسم اهدای جام به نماینده فارس در سالن شهید تجلی کرمان برگزار شد .