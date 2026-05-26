



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،تیم استقلال کازرون که یک هفته مانده به پایان لیگ برتر هندبال قهرمان این رقابت‌ها شد؛ عصر امروز در کرمان و در آخرین دیدار خود در لیگ برتر هندبال مردان کشور ۳۴ بر ۳۰ مقابل سنگ آهن بافق به پیروزی رسید و تا با ۳۱ امتیاز مقدرانه در صدر جدول سی و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور قرار بگیرد

پس از پایان این دیدار، جشن قهرمانی و مراسم اهدای جام به نماینده فارس در سالن شهید تجلی کرمان برگزار شد .