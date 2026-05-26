کارشناس هواشناسی از پایداری جو و روند افزایشی دما تا روز جمعه خبر داد و پیشبینی کرد دمای هوا در برخی مناطق ساحلی به ۳۵ درجه سانتیگراد برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرجی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، برای فردا چهارشنبه و همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه، جوی پایدار همراه با روند افزایشی دما در سراسر استان پیشبینی میشود و در این مدت آسمان مازندران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی با اشاره به اوج گرما در روز جمعه افزود: هرچه به پایان هفته نزدیکتر میشویم، هوای استان گرمتر خواهد شد؛ به طوری که روز جمعه در برخی مناطق ساحلی و جلگهای، حداکثر دما ممکن است به ۳۵ درجه سانتیگراد برسد که هوایی کاملاً تابستانی را رقم خواهد زد.
این کارشناس هواشناسی در خصوص تغییرات ناگهانی جوی خاطرنشان کرد: از اواخر وقت جمعه، وزش بادهای نسبتاً شدید و افزایش ابرناکی در سطح استان آغاز میشودو انتظار داریم در گذر جمعهشب به روز شنبه، شاهد رگبارهای پراکنده در اکثر نقاط استان باشیم.
فرجی همچنین تأکید کرد: مقدار این بارشها در نواحی مرکزی و غربی استان برای روز شنبه قدری بیشتر و محسوستر خواهد بود که موجب کاهش دما و تلطیف هوا میگردد.
وضعیت دریای خزر نیز برای امشب و فردا با موج متوسط پیشبینی شده است که برای فعالیتهای دریانوردی، قایقرانی و گردشگری، با رعایت کامل جوانب احتیاط، مناسب خواهد بود.