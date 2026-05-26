فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی گفت: تمامی بخش‌های فراجا برای مدیریت ترافیک، خدمات گذرنامه و پشتیبانی از زائران اربعین در آماده‌باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ سردار «محمد شرفی» فرمانده قرارگاه اربعین فراجا در جلسه قرارگاه اربعین در مرز مهران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: مأموریت اربعین یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های فرهنگی، امنیتی و خدماتی کشور است و همه بخش‌های فراجا باید با آمادگی کامل در این عرصه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به بازدید انجام شده از پایانه‌های مرزی مهران و چیلات در شهرستان دهلران، افزود: هدف اصلی این سفر، ارزیابی میزان آمادگی زیرساخت‌های عمرانی، فنی، پشتیبانی، امنیتی و ترافیکی در مرز‌های اربعینی و همچنین بررسی وضعیت مرز چیلات برای خدمات‌رسانی به زائران بود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا تأمین امنیت زائران را نخستین و مهم‌ترین مأموریت پلیس در اربعین دانست و بیان کرد: پلیس‌های تخصصی از جمله سازمان اطلاعات، پلیس آگاهی، پلیس فتا، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس امنیت عمومی، پلیس پیشگیری و مرزبانی هر کدام بخشی از مسئولیت تأمین امنیت زائران را بر عهده دارند و باید طرح‌ریزی‌های لازم را از هم‌اکنون انجام دهند.

سردار شرفی با تأکید بر اهمیت مدیریت ترافیک و تسهیل تردد زائران، تصریح کرد: پلیس راهور موظف است با اجرای طرح‌های ویژه، نسبت به روان‌سازی ترافیک، پیشگیری از تصادفات، واکنش سریع در حوادث و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها اقدام کند تا زائران در امنیت و آرامش تردد داشته باشند.

وی خدمات گذرنامه را از وظایف اختصاصی فراجا عنوان کرد و یادآور شد: از مرحله برآورد، چاپ و توزیع گذرنامه تا تحویل آن به زائران، تمامی اقدامات باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شود.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا همچنین با اشاره به تعاملات مرزی با کشور عراق، گفت: مرزبانی و سایر بخش‌های مرتبط باید از هم‌اکنون جلسات هماهنگی و تعاملی خود را با طرف عراقی برای تعیین تکلیف اسناد مسافرتی، سامانه‌ها و تردد‌ها آغاز کنند.

وی درباره مرز چیلات نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی زیرساخت‌های لازم برای تردد مسافری در این مرز فراهم نیست و فراجا برای تردد گسترده زائران در اربعین امسال در این مرز آمادگی عملیاتی ندارد، اما در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، پلیس آماده است تا خدمات انتظامی و گذرنامه‌ای را به زائران ارئه دهد.

سردار شرفی در ادامه بر ضرورت ساماندهی موکب‌ها، دستفروشان، اصلاح وضعیت میدان اربعین و تکمیل پروژه‌های عمرانی و حفاظتی در مرز مهران تأکید کرد و گفت: تمامی معاونت‌ها و رده‌های تخصصی موظف هستند طرح جامع مأموریت اربعین را در سریع‌ترین زمان ممکن تدوین و اجرا کنند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فرماندهان، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های همکار ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌ها، مأموریت بزرگ اربعین حسینی امسال نیز با موفقیت، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.