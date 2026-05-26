رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اعلام اینکه از مجموع ۴ هزار و ۷۹۷ مجوز مصوب، هنوز ۱۴۵ مجوز به درگاه ملی متصل نشده است، گفت: شهرداریها، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت بیشترین مشکلات را دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در برنامه «میز اقتصاد» امروز شبکه خبر، با موضوع «بهبود فضای کسب و کار با تسهیل صدور مجوزها»، هادی محضرنیا، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، با اشاره به اولین جلسه هیئت مقرراتزدایی در سال جدید اظهار داشت: خوشبختانه اولین جلسه هیئت مقرراتزدایی را با دستور وزیر اقتصاد برگزار کردیم و تمرکز اصلی آن بر اقتصاد دیجیتال بود، چراکه سهم آن از تولید ناخالص ملی هنوز فاصله زیادی با هدف ۱۵ درصدی برنامه هفتم دارد و در حال حاضر زیر ۵ درصد است.
وی افزود: در این جلسه شش موضوع کلیدی تصویب شد؛ از جمله اصلاح پروانه سکوهای هوش مصنوعی، تعریف مجوز تخصصی برای سکوهای معاملات برخط خودرو و ملک، اتصال نماد اعتماد الکترونیکی به درگاه ملی مجوزها و تفکیک مجوز پلتفرمهای طلا (مصنوعات و طلای آب شده).
محضرنیا در پاسخ به این سوال که آیا تمام فرآیند خرید خودرو به صورت برخط انجام میشود، تصریح کرد: بله، از مرحله شناسایی و ارزیابی تا انتقال وجه امن و عقد معامله، همه به صورت برخط خواهد بود و نیروی انتظامی برای خودرو و سازمان ثبت اسناد برای ملک همکاری کامل دارند تا مردم با امنیت خاطر از این خدمات استفاده کنند.
وی همچنین به اقدامات انجامشده برای حذف مقررات زائد اشاره کرد و گفت: تمدید پروانه کسب به صورت خودکار و لحظهای انجام میشود، فرآیند احراز نشانی پستی حذف شده و اگر تأییدیه اماکن یا بهداشت در مدت ۵ روز صادر نشود، درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار اقدام میکند؛ همچنین به افراد زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد، اجازه دریافت مجوز داده شده است.
محضرنیا در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به آمار اتصال مجوزها اعلام کرد: از مجموع ۴ هزار و ۷۹۷ مجوز مصوب، هنوز ۱۴۵ مجوز به درگاه ملی متصل نشده است.
وی تفکیک این مجوزها را چنین بیان کرد: شهرداریها خود یکی از مسائل و مشکلات جدی ما هستند، زیرا با وجود بیش از هزار و ۳۰۰ شهرداری در کشور، هر کدام داستانی جداگانه دارند و وزارت کشور باید هماهنگی لازم را انجام دهد.
محضرنیا افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۳۷ مجوز، ۱۷ تای آن هنوز متصل نشده و وزارت بهداشت نیز با وجود همکاری خوب و اتصال ۱۶۹ مجوز، کماکان ۲۶ مجوز متصلنشده دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه خوشبختانه پیش از عید به طور کامل متصل شد و قوه قضائیه نیز تعامل خوبی داشته و به زودی مجوزهای بدون آزمون کانون وکلا از درگاه صادر میشود.
در ادامه برنامه، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که به صورت تلفنی حضور یافت، گفت: متأسفانه برخی دستگاهها هنوز متصل نشدهاند؛ کانون وکلا علیرغم اتصال، هنوز مجوزها را از درگاه ملی صادر نمیکند و شهرداریها یکی از معضلات اصلی هستند.
وی افزود: به چندین وزیر تذکر دادهایم و در صورت لزوم موضوع را به صحن مجلس میبریم؛ هنوز خروجی ملموسی در حذف انبوه مقررات زائد ندیدهایم.
طاهری در پاسخ به سوالی درباره صدور خودکار مجوزها تأکید کرد: طبق قانون اگر زمانی که قانون تعیین کرده بگذرد، مجوز باید به صورت خودکار صادر شود و دستگاه نمیتواند آن را باطل کند، هرچند ممکن است از طرق دیگر مانعتراشی کند.
محضرنیا نیز در این باره گفت: ما صدور خودکار را به عنوان آخرین ابزار خود میدانیم، زیرا مجوزی که به صورت خودکار صادر شود ممکن است در دستگاه مربوطه مورد پذیرش قرار نگیرد و حتی آن را لغو کند.
وی افزود: تعداد مجوزهای دارای تأخیر از ۱۲۶ هزار به ۸۸ هزار کاهش یافته است و امیدواریم با برگزاری منظم جلسات هیئت مقرراتزدایی، مابقی مشکلات نیز حل شود.