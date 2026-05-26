به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به مصوبات اخیر هیئت رئیسه دانشگاه و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت مدیریت بهینه فرآیند آموزش، بدین‌وسیله نحوه برگزاری کلاس‌های درس دانشگاه ارومیه از روز شنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. مقطع دکتری تخصصی در تمامی رشته‌ها و دکتری دستیاری و کارورزان دامپزشکی

کلیه کلاس‌های آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) تمامی رشته‌ها و دکتری دستیاری و کارورزان دامپزشکی از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ به صورت کاملاً حضوری برگزار خواهد شد. حضور تمامی دانشجویان این مقطع در کلاس‌های درس الزامی است.

۲. آموزش سایر مقاطع

کلاس‌های درس دانشجویان در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته‌ها و دکتری عمومی دامپزشکی، کماکان به صورت مجازی و در بستر سامانه آموزش مجازی دانشگاه (ریلاین) برگزار می‌شود



همچنین خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه نیز از روز پنج شنبه ۷ خرداد ماه پذیرای دانشجویان عزیز خواهد بود.

لازم به ذکر است تهیه غذا برای دانشجویان به صورت آزاد فراهم شده است.

از همکاری و همراهی همیشگی اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز در اجرای دقیق مقررات آموزشی صمیمانه سپاسگزاریم. در صورت بروز هرگونه تغییر یا ابلاغیه جدید، مراتب فوراً از طریق کانال‌های رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.