آماده باش کامل راهداری استان تهران در تعطیلات عید قربان
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از آماده باش کامل راهداری این استان در تعطیلات عید قربان و پایان هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، محمد جواد ولیپوری گفت: با توجه به پیش رو بودن تعطیلات پایان هفته جاری و عید سعید قربان با پیش بینی افزایش تقاضای سفر، راهداران استان تهران در آماده باش کامل قرار گرفته و تیم های عملیاتی در محورهای مواصلاتی تحت پوشش مستقر شده اند.
وی همچنین افزود: تجهیزات سبک و سنگین به همراه گشت های راهداری در کلیه محورهای آزاد راهی، اصلی، فرعی و روستایی پرتردد، راهدارخانه های منتخب و نقاط مستعد مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن به شرایط اضطراری و آب و هوایی پاسخ دهند.
ولیپوری در ادامه گفت: در مدت تعطیلات پیش رو تمامی راهدارخانه های استان تهران آماده ارائه خدمات به کاربران جاده ای بوده و نیروهای راهدار با حضور مستمر و ۲۴ ساعته با اکیپهای ثابت و سیار و بهره گیری از دستگاهها و ماشین آلات مورد نیاز و استقرار ویژه در سطح جادهها و گلوگاهها نسبت به تامین ایمنی حداکثری تردد در راهها تلاش خواهند کرد.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تهران با توجه به پیش بینی افزایش تردد در محورها در ایام یاد شده گفت: از مسافرین محترم و کاربران جادهای خواهشمندیم ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات نسبت به هشدارهای صادره از مراجع ذی صلاح توجه ویژهای داشته باشند، و همچنین با بهره گیری از سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قبل از سفر از شرایط و وضعیت راه ها اطلاع حاصل کرده تا انشاالله سفری ایمن و خاطره انگیز را تجربه کنند.