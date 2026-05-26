خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، محمد جواد ولیپوری گفت: با توجه به پیش رو بودن تعطیلات پایان هفته جاری و عید سعید قربان با پیش بینی افزایش تقاضای سفر، راهداران استان تهران در آماده باش کامل قرار گرفته و تیم های عملیاتی در محورهای مواصلاتی تحت پوشش مستقر شده اند.

وی همچنین افزود: تجهیزات سبک و سنگین به همراه گشت های راهداری در کلیه محورهای آزاد راهی، اصلی، فرعی و روستایی پرتردد، راهدارخانه های منتخب و نقاط مستعد مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن به شرایط اضطراری و آب و هوایی پاسخ دهند.