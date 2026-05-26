به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون گفت: همگرایی و هماهنگی دستگاه‌ های اجرایی مستقر در مرز زمینی دوغارون با ساختار حکمرانی واحد این منطقه آزاد لازم و ضروری است تا از بروز موازی‌ کاری و تعارض تصمیم‌ ها جلوگیری شود.

محمدرضا مودودی افزود: با دستور معاون حقوقی رئیس‌ جمهور، ساختار و حدود وظایف دستگاه‌ های اجرایی در مناطق آزاد در مدت زمان ۲ هفته آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد که این امر می‌ تواند مسیر تصمیم‌ گیری‌ های مدیریتی را شفاف و تسریع کند.

وی با اشاره به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور ادامه داد: مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و با توجه به چالش‌ های موجود میان سازمان منطقه آزاد دوغارون و سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای، اجرای این قانون ضرورت دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون بیان کرد: تثبیت مقام مدیریت عامل در محدوده منطقه آزاد، گامی کلیدی برای رفع موانع پیش روی توسعه است.

مودودی تصریح کرد: تمرکز اصلی منطقه آزاد دوغارون هم اکنون بر اجرای طرح های پیشرانی است که علاوه بر رونق اقتصادی، نقش بسزایی در تسهیل تجارت بین‌ المللی و تقویت زیرساخت‌ های منطقه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه اولویت‌ های این کانون اقتصادی در نشست مشترک مدیران عامل مناطق آزاد با دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور تبیین شد، اضافه کرد: یقیناً با حمایت دولت و هم‌ افزایی دستگاه‌ های اجرایی، منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون به یکی از مراکز اصلی توسعه اقتصادی و ترانزیتی کشور بدل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون خاطرنشان کرد: این منطقه آزاد در گستره‌ ای به مساحت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در همجواری با کشور افغانستان قرار گرفته و آماده فعالیت در حوزه‌ های تجاری، صنعتی، سرمایه‌ گذاری، لجستیکی و بازرگانی است.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد واقع شده است.