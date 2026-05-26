به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی مهاباد در نشست کارگروه تخصصی شورای کشاورزی این شهرستان بررسی شد.

محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد در این نشست از سنددار شدن زمین‌های کشاورزی و تخصیص آب برای اجرای طرح‌های کشاورزی خبر داد.

بایزید حسن پور رئیس اداره جهادکشاورزی مهابادهم گفت: بر اساس مصوبات جلسه در خصوص تخصیص آب برای اجرای طرح‌های کشاورزی از محل طرح‌هایی که قبلا پروانه هایشان باطل شده است به طرح‌های جدید آب اختصاص داده میشود.

همچنین اعلام شد: ۸۵ درصد اسناد کشاورزی شهرستان دارای سند هستند و مقرر شد در قانون الزام و با مناقصه‌ای که در شهریور ماه برگزار میشود که البته سهمیه شهرستان ۱۰ هزار هکتار است از طریق جهادکشاورزی نقشه کشی و سایر موارد فنی انجام میشود و مدارک به ثبت و اسناد صادر میشود و با اجرای این قانون ۱۰۰ درصد زمین‌های کشاورزی صاحب سند میشوند.

درحال حاضر ۴۰ طرح کشاورزی درمهاباد نیمه تمام مانده و نیازمند تخصیص آب هستند.