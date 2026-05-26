وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان، با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت ایران و تاجیکستان در سه ماهه نخست ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران را مهمترین شریک تاجیکستان در منطقه خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آبی جمهوری تاجیکستان، عصر امروز (سهشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۵) در اختتامیه هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و تاجیکستان در دوشنبه، جمهوری اسلامی ایران را کشور دوست و برادر خواند.
وی گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران را در صلح و ثبات منطقه و جهان مهم میدانیم. جمهوری تاجیکستان همکاریهای بین دو کشور دوست و برادر، یعنی ایران و تاجیکستان را سودمند ارزیابی میکند و با تکیه بر اصل حسن اعتماد، جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین شریکان در منطقه و جهان خود میداند.
وی افزود: اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و زبانی، زمینه همکاریهای سودمندی در زمینه فناوری، صنعت، انرژی و بسیاری عناوین دیگر را در اختیار دو کشور قرار داده است.
وزیر انرژی تاجیکستان با اشاره به آمارهای رسمی خاطرنشان کرد: میزان تجارت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یافته است و گسترش این تجارت برای هر دو کشور به امنیت اقتصادی و توسعه هرچه بیشتر منجر خواهد شد.