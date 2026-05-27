فراخوان انتخاب بازنشستگان نمونه سال استان لرستان
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان لرستان از آغاز فرآیند شناسایی و انتخاب بازنشستگان نمونه استانی و کشوری در سال ۱۴۰۵ خبر داد و محورهای ششگانه و جزئیات ثبتنام در این فراخوان را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیر صندوق بازنشستگی استان لرستان گفت: صندوق بازنشستگی استان با هدف ارج نهادن به تجربیات و توانمندیهای جامعه نخبگان بازنشسته، از همه بازنشستگان واجد شرایط استان دعوت میکند تا در رقابت انتخاب بازنشسته نمونه سال ۱۴۰۵ شرکت کنند.
مسلم سراهنگ با اشاره به اینکه ملاک اصلی داوری، فعالیتهای مستند فرد در «دوران بازنشستگی» است، افزود: متقاضیان میتوانند در ۶ محور تخصصی شامل «علوم، آموزش و پژوهش»، «فرهنگ و هنر»، «کارآفرینی و اشتغالزایی»، «فعالیتهای اجتماعی و عامالمنفعه»، «فعالیتهای ورزشی و تندرستی» و همچنین «ایثار و فداکاری» آثار و مدارک خود را ارائه دهند.
مدیر صندوق بازنشستگی استان لرستان تصریح کرد: طبق ضوابط اعلام شده، داوطلبانی که در حوزه حفاظت از «محیطزیست» دارای اقدام عملی یا فعالیت شاخص باشند، از امتیاز ویژهای در ارزیابی نهایی برخوردار خواهند شد.
وی گفت: بازنشستگان عزیز حداکثر تا تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به «بانک اطلاعات نخبگان» در درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی eservices.cspf.ir
نسبت به ثبت سوابق خود اقدام کنند.
سراهنگ ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل دقیق فرمها خاطرنشان کرد: ثبتنام تنها با درج اطلاعات هویتی کافی نیست و داوطلبان حتماً باید بخشهای مربوط به محورهای تخصصی را تکمیل کنند، در غیر این صورت پرونده آنها بررسی نخواهد شد. همچنین برگزیدگان دورههای قبل نیز در صورت ارائه آثار جدید، مجاز به شرکت در این دوره هستند.
وی در پایان یادآور شد: سوابق داوطلبان در محور «ایثار و فداکاری» باید به تأیید مراجع ذیصلاح از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران یا نیروهای مسلح رسیده باشد.