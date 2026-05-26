پس از دریافت ۶ هزار درخواست اینترنت از طرف تشکلهای صنفی خراسان رضوی اینترنت پرو برای ۸۰ درصد کسب و کارها برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای خراسانرضوی گفت: طبق مصوبه شورای فضای مجازی خراسان رضوی مقرر شد، نظام صنفی رایانهای استان متولی تجمیع درخواستهای اینترنت پرو در خراسان رضوی شود.
محمود حشمتیراد افزود: به این منظور فرم ثبت درخواستها طراحی و در اختیار همه تشکلهای صنفی استان قرار گرفت تا برای اعضا اطلاع رسانی شود از سوی دیگر با اپراتورهای تلفن همراه هماهنگ شد تا پس از تایید نظام صنفی رایانهای استان شمارههای درخواستی به اینترنت پرو متصل شوند.
وی ادامه داد: در حدود ۲ ماه از آغاز ارائه خدمات اینترنت پرو، حدود ۶ هزار درخواست به صورت آنلاین ثبت شد که تمامی آنها، مرحله به مرحله تجمیع و برای اپراتورها ارسال شد و تقریبا حدود ۸۰ درصد درخواستها تایید و اینترنت پرو این متقاضیان فعال شد.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع خراسان، انجمن شرکتهای دانش بنیان، نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی، انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی، انجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاورهای استان خراسان رضوی، کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان رضوی، پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، پارک علم و فناوری سلامت مشهد، پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی و پارک علم و فناوری خراسان مجموعههایی بودند که درخواست اینترنت پرو اعضا آنها وصل شده است.