به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی خوی از کشف بیش از ۲ تن آرد قاچاق به ارزش ۶۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و ۲ دستگاه خودرو توقیف شد.

محمد گلوانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان خوی در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، به ۲ دستگاه خودروی وانت نیسان و وانت پیکان در سطح شهر مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌های توقیف‌شده موفق شدند ۲ تن و ۱۲۰ کیلوگرم آرد قاچاق را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی خوی ارزش تقریبی محموله کشف‌شده را ۶۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این راستا ۲ متهم دستگیر و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

گلوانی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد و معیشت مردم، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.