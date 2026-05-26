معاون ارتباط‌ها و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در صفحه مجازی خود، نوشت: ‏رئیس‌ جمهور به‌ عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد کرده است که از آزادی و حقوق ملت در این قانون، حمایت کند. ﻿

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی طباطبایی، همچنین در ادامه این پیام تصریح کرده است: اگر کسانی در صدد تضعیف این جایگاه (رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی) باشند، در برابر ملت، رهبری و قانون اساسی، قد علم کرده‌اند و ‏تکلیف‌ آنان معلوم است.