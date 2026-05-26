رئیس جمعیت هلال‌احمر دزفول از برگزاری تمرین مشترک نجات‌غریق با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان‌بخشی، به مناسبت «روز دزفول» در تفریحگاه ساحلی علی‌کله این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی طحان اظهار داشت: تمرین نجات‌غریق با مشارکت سازمان آتش‌نشانی، هیئت نجات‌غریق و پایگاه امداد و نجات ساحلی هلال‌احمر دزفول، جهت هم‌افزایی دستگاه‌های امدادی در مقابله با حوادث احتمالی غرق‌شدگی در ایام پیک حضور گردشگران برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای تمرین، هیئت نجات‌غریق فرد غرق‌شده فرضی را از آب بیرون کشیده و برای انجام اقدامات اولیه احیای قلبی-ریوی (CPR) به نجاتگران پایگاه ساحلی هلال‌احمر دزفول تحویل داده تا پس از آن، مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود.

طحان تصریح کرد: در ادامه این سناریو، تیم‌های غواصی سازمان آتش‌نشانی با هدف پایش کامل منطقه و اطمینان از عدم وجود سایر غریق‌های احتمالی، عملیات تجسس زیر آب را با موفقیت به پایان رساندند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر دزفول با تأکید بر ضرورت استمرار این تمرینات بیان داشت: ارتقای توان عملیاتی و تثبیت هماهنگی میان‌بخشی در زمان وقوع حوادث واقعی، از مهم‌ترین دستاورد‌های این مانور مشترک است که ضریب ایمنی شهروندان و گردشگران را در این منطقه تفریحی افزایش می‌دهد.