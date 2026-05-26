به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در مراسم گرامیداشت دومین سالگرد رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت در دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه شهید آیت الله رئیسی به دور از جناح بندی و سیاسی کاری، ضمن پایبندی به ولایت و رهبری فقط به فکر خدمت خالصانه به مردم بود افزود: روسای جمهور بعدی هم باید راه این شهید عزیز را ادامه دهند.

اسماعیلی، با اشاره روحیه جهادی، مردمی و خستگی ناپذیر رئیس جمهور شهید گفت: خادم الرضای شهید، مظهر شعار‌های انقلاب بود و این خصوصیات برای همیشه خادم ملت را در دل امت اسلام ماندگار کرد.