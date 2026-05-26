عباس علی‌آبادی در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی آب در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: مردم تاجیکستان نیز مردمی نزدیک به ما هستند و اشتراکات فراوانی میان دو ملت وجود دارد. پیوند‌های فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک، روابط ایران و تاجیکستان را از بسیاری از روابط بین‌المللی متمایز کرده است.

وی افزود: امروز در دیداری که با رئیس‌جمهور محترم تاجیکستان داشتیم، ایشان نیز به این مشترکات اشاره کردند و تأکید داشتند که ایرانیان در سراسر جهان دارای پیوند‌های عمیق فرهنگی و تمدنی هستند. همچنین چندین بار به پیشینه شش‌هزارساله تمدن ما اشاره کردند و بر اهمیت این میراث مشترک تأکید داشتند.

وزیر نیرو در ادامه گفت: به اعتقاد بنده، در این نشست علاوه بر مشارکت فعال و همکاری با سایر شرکت‌کنندگان، توانستیم شش پیشنهاد مشخص را نیز مطرح کنیم که همکاران بنده می‌توانند جزئیات آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. در قالب این پیشنهادها، از کشور‌های جهان دعوت کردیم تا در موضوع آب همکاری‌های گسترده‌تری با یکدیگر داشته باشند. همچنین بر این موضوع تأکید کردیم که آب و انرژی نباید به‌عنوان ابزار تهدید یا هدف حمله قرار گیرند، زیرا این دو حوزه مستقیماً با نیاز‌های انسانی مرتبط هستند. این نکته از جمله موضوعات مهمی بود که در نشست مورد تأکید قرار گرفت؛ به‌ویژه با توجه به اینکه متأسفانه در روز‌های اخیر زیرساخت‌های آب و برق کشور ما در چندین نوبت مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته است.این اقدامات، علاوه بر مغایرت با اصول انسانی، بر اساس مقررات و قوانین بین‌المللی نیز اقدامی ممنوع و غیرقابل پذیرش محسوب می‌شود.

علی‌آبادی تاکید کرد: اگرچه این موضوع در نشست به میزان کافی مطرح شد، اما بدون تردید در فرصت‌های آینده نیز می‌توان آن را با جزئیات بیشتری پیگیری و تبیین کرد. در خصوص همکاری‌ها و تبادلات در حوزه انرژی، آب و برق نیز مذاکرات و گفت‌و‌گو‌هایی در دستور کار قرار دارد. ما در این نشست اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات و دستاورد‌های خود را در اختیار سایر کشور‌ها قرار دهد؛ موضوعی که قطعاً می‌تواند مورد استقبال بسیاری از کشور‌ها قرار گیرد. همان‌گونه که می‌دانید، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از گذشته‌های دور همکاری‌های نزدیکی در حوزه آب و انرژی داشته‌اند و ما علاقه‌مند هستیم این همکاری‌ها را بیش از پیش توسعه دهیم. در ساعات آینده نیز نشست‌های تخصصی متعددی با طرف تاجیکستانی برگزار خواهد شد که در آنها درباره زمینه‌های مختلف همکاری، به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، گفت‌و‌گو و تبادل نظر خواهیم کرد.