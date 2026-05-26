برگزاری مراسم روح بخش دعای پرفیض عرفه در لرستان
مراسم دعای روحبخش عرفه عصر امروز سه شنبه نهم ذی الحجه همزمان با سراسر کشور در جای جای استان لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مردم مؤمن و خداجوی لرستان عصر امروز نهم ذی الحجه در فضایی مملو از ایمان و خشوع به یاد ذکر دعای امام حسین (ع) در صحرای عرفات، دعای عرفه را زمزمه و از درگاه الهی طلب استغفار کردند.
روز عرفه، از روزهای ویژه برای بخشایش گناهان و استجابت دعا میباشد. این روز پرفضیلت، فرصت مغتنمی برای کسب معرفت و شناخت خداوند و همچنین قیام توحیدی و الهی حضرت اباعبدالله (ع) بوده و از اعمال سفارش شده در این روز، زیارت امام حسین (ع) و قرائت دعای عرفه است.
این مراسم در محله چهار باغ خرم آباد با حضور پر شور و شعور مردم برگزار شد، شرکت کنندگان در این مراسم برای ظهور آقا امام زمان(عج) ، سلامتی رهبر انقلاب و سربلندی کشورمان دعا کردند .