سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بر لزوم هوشمندسازی نظارت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات حوزه حمل‌ونقل کالا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی در در نشست تخصصی با انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل کالای اهواز که با هدف بررسی چالش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، اظهار کرد: تعامل سازنده میان سازمان و تشکل‌های صنفی، کلید حل مشکلات پیچیده این حوزه است. خوشبختانه در استان خوزستان و به‌ویژه در شهرک حمل‌ونقل اهواز، شاهد همکاری نزدیکی هستیم که منجر به روزآمدی فرآیند‌ها شده است.

وی با اشاره به معضل فرار بار و صدور بارنامه‌های غیرمجاز در مبادی غیررسمی، تصریح کرد: برای صیانت از منافع شرکت‌های قانون‌مدار و رانندگان زحمت‌کش، طرح نصب دوربین‌های نظارتی هوشمند در دروازه‌های خروجی و نقاط راهبردی در دستور کار قرار دارد. این اقدام با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد تا امکان رصد دقیق ناوگان و شناسایی موارد فاقد بارنامه رسمی فراهم شود.

خسروی در خصوص چالش‌های مرتبط با عوارض شهرداری‌ها گفت: رانندگان در مقابل پرداخت هزینه‌ها، انتظار دریافت خدمات شایسته و پاسخگویی در زمان بروز مشکلات را دارند. ما به دنبال ایجاد سازوکاری مشخص با شهرداری‌ها هستیم تا ضمن رعایت تکالیف قانونی، چتر حمایتی سازمان راهداری بر سر رانندگان در تمامی موارد نیز حفظ شود.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تاکید کرد: عدم پرداخت به‌موقع کرایه رانندگان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. سامانه شکایات ۱۴۱ نیز باید به گونه‌ای عمل کند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پاسخگوی مطالبات رانندگان باشد.

وی با اشاره به اهمیت برقراری عدالت در نرخ‌گذاری، به موضوع سامانه هوشمند IGS پرداخت و اظهار داشت: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار، بررسی دقیق فرمول‌های محاسباتی در این سامانه و تطبیق آن با نرخ‌های توافقی و واقعیت‌های عملیاتی حوزه حمل‌ونقل است.