هشتمین نشست تخصصی و منطقه‌ ای بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ ها و شوراهای اسلامی شهرهای منطقه ترشیز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: سیاست اصلی مدیریت شهری استان، هدایت اعتبارات دولتی به سمت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ ها و تقویت زیرساخت‌ های خدماتی به‌ ویژه حوزه آتش‌ نشانی است.

علی نجفی افزود: بر اساس برنامه‌ ریزی استانداری، استان به چند منطقه تقسیم شده و مدیران کل موظف شده اند با حضور میدانی در مناطق مختلف، مسائل و مشکلات حوزه‌ های گوناگون را از نزدیک بررسی کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا، تاکنون هشت نشست منطقه‌ ای برگزار شده و این برنامه در منطقه ترشیز ادامه پیدا کرده است، در ابتدای این برنامه، چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌ های منابع انسانی، حقوقی، مالی، خدمات شهری و مسائل کارکنان تشکیل شد و کارشناسان مربوطه به بررسی موضوعات و ابهامات شهرداری‌ ها پرداختند.

نجفی ادامه داد: در کنار بررسی مشکلات، مباحث آموزشی و انتقال تجربه میان شهرداری‌ ها نیز انجام شد تا مدیران شهری بتوانند از تجربیات موفق یکدیگر استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود ۹۶ شهر در استان گفت: مراحل تأسیس نود و هفتمین شهر نیز در حال انجام است.

نجفی با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ ها تصریح کرد: در سال‌ های گذشته به حوزه درآمد پایدار کمتر توجه شده بود اما اکنون سیاست استانداری هدایت اعتبارات دولتی به سمت طرح هایی است که منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ ها شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی همچنین به وضعیت نیروهای آتش‌ نشانی اشاره کرد و گفت: امسال تنها در حوزه آتش‌ نشانی مجوز جذب نیرو صادر شد که برای برخی شهرها تخصیص یافت. با این حال، استان همچنان با کمبود قابل توجه نیروی آتش‌ نشان مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۶۰۰ نیروی آتش‌ نشان در استان کم داریم و پیگیر اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی کشور برای جذب نیروهای جدید هستیم.

در ادامه این نشست که به میزبانی شهرداری و شورای شهر شهرآباد برگزار شد، مسئولان حاضر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به‌ ویژه شهدای فتح خرمشهر و عملیات رمضان، بر ضرورت تقویت تعامل میان شهرداری‌ ها، شوراهای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری استان تأکید کردند.