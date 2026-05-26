تیمهای ملی ترامپولین مردان و زنان ایران پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا به کشور بازگشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای ملی ترامپولین مردان و زنان ایران پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا امروز به کشور بازگشتند و با استقبال وجیهه نقوی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، جمعی از اهالی ژیمناستیک و خانوادههای ورزشکاران وارد تهران شدند.
در این رقابتها، یلدا حسنشوکتی و شقایق چراغی با کسب نشان نقره در بخش هماهنگ دو نفره بزرگسالان، نخستین مدال رسمی بینالمللی تاریخ ژیمناستیک بانوان ایران را به دست آوردند.
در بخش جوانان پسران نیز آریا اخوان و عماد بالانژاد موفق به کسب نشان برنز آسیا شد