به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در طول ۷ روز عرضه، از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تا امروز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، به‌عنوان آخرین روز، آمار مشارکت و خرید بیمه سهام «هم‌وطن» به ۱۵۴ هزار و ۷۴۸ نفر رسید.

اوراق بیمه سهام «هم‌وطن»، یکی از ابزار‌های طراحی شده در بسته حمایتی سازمان بورس و اوراق بهادار، در زمان بازگشایی بازار سهام بود که بر مبنای مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبه هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه، با هدف حمایت از سهام‌داران حقیقی منتشر شد.

این اوراق با تضمین بازده ۳۰ درصدی و از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ تا روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ عرضه شد.