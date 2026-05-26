همزمان با فرا رسیدن عید قربان، بازار مهاباد شاهد رونق خرید و فروش میوه‌ها، شیرینی‌ها، گوشت و سایر مواد غذایی است، فضایی پرانرژی و مملو از روحیه کسب و کار.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،عید قربان، نماد عشق به خداوند، هر سال در سراسر کشور با شور و حال خاصی جشن گرفته می‌شود. در مهاباد، این عید با رونق بازار و افزایش تقاضا برای مواد غذایی مورد نیاز این جشن مذهبی همراه است.

میوه‌ها به‌عنوان اقلام اصلی سفره‌های عید، در این بازار عرضه می‌شوند.

قیمت مرغ روند کاهشی داشته و قصابی‌ها هم، گوشت تازه و با کیفیت را عرضه می‌کنند.

قنادی‌ها هم با عرضه انواع شیرینی‌های محلی و سنتی، فضای عید را رنگین‌تر می‌کنند.

بازاریان و فروشندگان، با توجه به اهمیت این روز، تلاش می‌کنند تا خدماتی بهتر و گسترده‌تر ارائه دهند و رضایت مشتریان را جلب کنند.

عید قربان در مهاباد، بازتابی از روحیه همبستگی در بین مردم این منطقه و نمادی از همدلی و عشق به سنت‌های دیرین است.