پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرا رسیدن عید قربان، بازار مهاباد شاهد رونق خرید و فروش میوهها، شیرینیها، گوشت و سایر مواد غذایی است، فضایی پرانرژی و مملو از روحیه کسب و کار.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،عید قربان، نماد عشق به خداوند، هر سال در سراسر کشور با شور و حال خاصی جشن گرفته میشود. در مهاباد، این عید با رونق بازار و افزایش تقاضا برای مواد غذایی مورد نیاز این جشن مذهبی همراه است.
میوهها بهعنوان اقلام اصلی سفرههای عید، در این بازار عرضه میشوند.
قیمت مرغ روند کاهشی داشته و قصابیها هم، گوشت تازه و با کیفیت را عرضه میکنند.
قنادیها هم با عرضه انواع شیرینیهای محلی و سنتی، فضای عید را رنگینتر میکنند.
بازاریان و فروشندگان، با توجه به اهمیت این روز، تلاش میکنند تا خدماتی بهتر و گستردهتر ارائه دهند و رضایت مشتریان را جلب کنند.
عید قربان در مهاباد، بازتابی از روحیه همبستگی در بین مردم این منطقه و نمادی از همدلی و عشق به سنتهای دیرین است.